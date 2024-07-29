Лотерея, карнавал и фейерверки: Дубна отметила 68-й день рождения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Праздник с насыщенной программой для взрослых и детей провели в Дубне в честь Дня города — наукоград отметил 68-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках праздника в парке семейного отдыха и сквере Ветеранов были открыты «Городки здоровья», где любой желающий мог пройти медосмотр и получить консультацию специалистов городской больницы. Эта часть программы завершилась лотереей, в которой разыгрывались полезные для здоровья призы — гантели, мячи, а также четыре велосипеда, два скейтборда и два самоката.
Для детей был организован карнавал со сказочными персонажами. Всем участникам карнавального шествия раздали мороженое, а глава Дубны Максим Тихомиров вручил призы за лучшие костюмы. Для детей также работали аниматоры, была открыта игровая зона с аттракционами и батутами, а завершилась детская часть программы пенной вечеринкой.
Взрослые гости праздника смогли принять участие в различных спортивных соревнованиях и мастер-классах, включая йогу, самбо и гимнастику. А для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, молодые ученые Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) прочли несколько интересных лекций.
В программу праздника вошёл также баттл по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова, урок граффити и концерт. А завершился День города масштабным пиротехническим шоу в сопровождении барабанов Top Beat и концертом Дубненского симфонического оркестра.
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Для детей был организован карнавал со сказочными персонажами. Всем участникам карнавального шествия раздали мороженое, а глава Дубны Максим Тихомиров вручил призы за лучшие костюмы. Для детей также работали аниматоры, была открыта игровая зона с аттракционами и батутами, а завершилась детская часть программы пенной вечеринкой.
Взрослые гости праздника смогли принять участие в различных спортивных соревнованиях и мастер-классах, включая йогу, самбо и гимнастику. А для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, молодые ученые Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) прочли несколько интересных лекций.
В программу праздника вошёл также баттл по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова, урок граффити и концерт. А завершился День города масштабным пиротехническим шоу в сопровождении барабанов Top Beat и концертом Дубненского симфонического оркестра.
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Лев Каштанов