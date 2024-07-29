Лотерея, карнавал и фейерверки: Дубна отметила 68-й день рождения

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Александр Марушев. Об этом сказано в сообществе Самарского драмтеатра «ВКонтакте». Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания.