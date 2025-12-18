Стало известно, сколько россиян стали миллионерами благодаря лотереям в 2025 году
За 11 месяцев 2025 года более 880 россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею
За одиннадцать месяцев 2025 года в играх «Национальной лотереи» появилось 883 новых миллионера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
Суммарный размер выигрышей от одного миллиона рублей за этот период приблизился к трем миллиардам.
«Каждые девять часов, по данным «Национальной Лотереи», появлялся лотерейный миллионер в 2025 году», — отмечается в материале.Анализ результата игр показал, что самыми щедрыми сезонами оказались весна и лето: с марта по август свои крупные выигрыши получили 472 человека.
Осенью миллионерами стали 226 участников, а в январе и феврале — 185.
При этом рекордным по количеству новых миллионеров стал январь. Это связали с традиционным новогодним тиражом лотереи «Мечталлион».
География побед охватывает всю страну: больше всего победителей оказалось в Московской области, однако самая крупная средняя сумма выигрыша (почти 38 миллионов рублей) зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе.
В начале ноября «Радио 1» передавало, что сразу 14 россиян выиграли в одну лотерею и стали миллионерами.