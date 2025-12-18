Стало известно, сколько россиян стали миллионерами благодаря лотереям в 2025 году

18 декабря 2025, 06:28

За 11 месяцев 2025 года более 880 россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею

Фото: iStock/payphoto

За одиннадцать месяцев 2025 года в играх «Национальной лотереи» появилось 883 новых миллионера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.





Суммарный размер выигрышей от одного миллиона рублей за этот период приблизился к трем миллиардам.





«Каждые девять часов, по данным «Национальной Лотереи», появлялся лотерейный миллионер в 2025 году», — отмечается в материале.