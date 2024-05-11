Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков

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Несколько воздушных целей противника, приближавшихся к Белгороду, были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек.
«Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал Гладков.
Он добавил, что троим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, но от дальнейшей госпитализации они отказались. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Губернатор Гладков призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами, без окон.
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