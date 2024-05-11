Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков

Несколько воздушных целей противника, приближавшихся к Белгороду, были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек.