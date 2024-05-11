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Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков

11 мая 2024, 02:49
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Несколько воздушных целей противника, приближавшихся к Белгороду, были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек.
«Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал Гладков.

Он добавил, что троим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, но от дальнейшей госпитализации они отказались. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.



Ранее сообщалось, что Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Губернатор Гладков призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами, без окон.

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Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области
Губернатор Гладков: в Белгородской области упал беспилотник ВСУ
11 мая 2024, 02:07

Фото: iStock/sommersby

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения беспилотник взорвался. Также глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте», – сообщил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Глава запорожского общественного движения«Мы с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе работает российская система ПВО на фоне обстрелов с украинской стороны.

До этого сообщалось об уничтожении беспилотника в небе над ​Курской областью.

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В Курской области сбили беспилотник ВСУ
11 мая 2024, 01:52

Фото: iStock/rancho_runner

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников», – написал он.

9 мая Министерство обороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

Попытка атаки украинских войск провалилась примерно в 10:40 по московскому времени. ВСУ пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА самолетного типа.

1 мая украинский беспилотник был сбит над Курской областью.

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Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось
10 мая 2024, 23:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) возросло до трех человек, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, в том числе дети.

«У всех минно-взрывные травмы», – уточнила министр.

Министр отметила, что все раненые были доставлены в местную больницу. Также в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы была направлена бригада, состоящая из хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

Ранее, вечером 10 мая, ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. За этим последовал сильный обстрел города. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела были повреждены дома.

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ВСУ совершили обстрел Токмака из РСЗО
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО
10 мая 2024, 23:35

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ», – написал он, добавив, что задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Рогова, детали появятся в ближайшее время.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью было уничтожено 17 снарядов РСЗО Vampire. Силы ПВО также уничтожили пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего в городе возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть получили ранения.

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Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования после ДТП с утонувшим автобусом
Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в утонувшем автобусе
10 мая 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров автобуса, который упал в Мойку в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.
Беглов поблагодарил спасателей, работников скорой помощи и ГИБДД, а также неравнодушных прохожих, которые оперативно пришли на помощь.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также подчеркнул, что по его поручению была создана комиссия, которая займётся выяснением причин произошедшей аварии.

Напомним, что в пятницу, 10 мая, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на набережной Мойки, после чего влетел в забор Поцелуева моста и вылетел в реку. Предварительно, в салоне находились 20 пассажиров. По последним данным СУ СК РФ по региону, семь человек погибли.

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Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
СК: число погибших при падении автобуса в Мойку достигло семи
10 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при падении автобуса в Мойку в Петербурге достигло семи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по городу.
Напомним, что в пятницу днём автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого он влетел в бортик моста и упал в воду. В салоне, предварительно, находилось порядка 20 человек.

В результате 44-летний водитель автобуса был задержан в качестве подозреваемого, его допросили.

По данным объединённой пресс-службы городских судов, автобус принадлежал компании «Такси», которая с января 2022 года 23 раза привлекалась к административной ответственности. Сейчас там проводится проверка.

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#санкт-петербург
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#погибший
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TN: 60 человек пострадали после столкновения пассажирского и грузового поездов
TN: 60 человек пострадали после столкновения поездов в Аргентине
10 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Cylonphoto

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает местный телеканал TN.
Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном виадуке.

Мэр города Хорхе Матри уточнил, что в результате происшествия пострадали как минимум 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь. Двоих раненых пришлось доставлять в медучреждение на вертолёте. Эвакуация пострадавших заняла чуть более 40 минут.

В настоящее время спасатели ликвидируют разлив топлива, который произошёл в результате столкновения, чтобы избежать возникновения возгорания.

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Более 26 миллионов рублей пропали со счетов Марфо-Мариинской обители в Москве
10 мая 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве пропали более 26 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Днём 7 мая сотрудники женского монастыря не смогли зайти в банк-клиент организации. Они позвонили главному бухгалтеру, но она не ответила. После ещё нескольких звонков коллеги женщины забеспокоились и отправились к ней домой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

Дверь им открыла сама женщина, которая не позволила беспокоящимся за неё коллегам пройти в квартиру, поскольку там якобы была больная мама. На все вопросы, касающиеся денег она отвечать отказалась, переадресовав их к матушке-настоятельнице.

На следующий день женщина написала, что опаздывает на работу, после чего так и я не явилась. Затем она перестала выходить на связь.

Коллеги вновь перепугались, подумав, что бухгалтер попала в беду по дороге. Они продолжили звонить и писать ей, после чего получили ответ с требованием больше не беспокоить её. Женщина накричала на сотрудников монастыря и бросила трубку.

Финансовый директор отправилась в банк, чтобы выяснить ситуацию. Там сообщили, что главный бухгалтер вывела со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей и перевела их на несколько счетов по всей России. При этом все деньги ей вывести на удалось – когда на счетах остались последние два миллиона, банк заблокировал операции.

В итоге сотрудники монастыря написали заявление в полицию, которая сейчас занимается поиском женщины.

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#москва
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Крупный пожар вспыхнул на свалке химических отходов в Польше
10 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Distortion Media

На свалке химических отходов в Польше вспыхнул пожар. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что возгорание произошло на полигоне отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши.

Пожар тушат несколько десятков пожарных расчётов.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По данным радио, столб дыма, который исходит от свалки, виден на расстоянии 30 километров. Специалисты оценивают площадь возгорания в пять тысяч квадратных метров.

По не уточнённым данным, на полигоне находилось порядка пяти тысяч тонн обходов в бочках, а также различный пластиковый мусор.

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