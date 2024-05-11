Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения беспилотник взорвался. Также глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте», – сообщил губернатор.
Ранее ВСУ обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Глава запорожского общественного движения«Мы с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе работает российская система ПВО на фоне обстрелов с украинской стороны.
До этого сообщалось об уничтожении беспилотника в небе над Курской областью.
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Александр Климов