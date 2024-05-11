Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения беспилотник взорвался. Также глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.