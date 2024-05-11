На Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: iStock/maki_shmaki
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего не приводятся.
Ранее Белый дом сообщил, что российская армия начала наступление на Харьков. Об этом также сообщил российские военные корреспонденты и президент Украины Владимир Зеленский. По словам его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к ним.
В ночь на 5 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся воздушной тревогой. Ранее, 4 мая, в Харькове прогремели четыре взрыва в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в микрорайоне Основянский. По его словам, на месте падения беспилотника возник пожар. Также несколько человек получили ранения.
Читайте также:
Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова
«Донбасс и Харьков»: в Киеве раскрыли, какие территории готовы отдать России
Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов
Ранее Белый дом сообщил, что российская армия начала наступление на Харьков. Об этом также сообщил российские военные корреспонденты и президент Украины Владимир Зеленский. По словам его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к ним.
В ночь на 5 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся воздушной тревогой. Ранее, 4 мая, в Харькове прогремели четыре взрыва в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в микрорайоне Основянский. По его словам, на месте падения беспилотника возник пожар. Также несколько человек получили ранения.
Читайте также:
Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова
«Донбасс и Харьков»: в Киеве раскрыли, какие территории готовы отдать России
Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов
Александр Климов