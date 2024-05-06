Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

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Карина Мамаш — жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша — заявила о постоянном домашнем насилии со стороны супруга на протяжении десяти лет. Об этом информирует zerkalo.io.
Мамаш сообщила о том, что ее мужа должны лишить статуса дипломата и посадить в тюрьму за все издевательства, которые он совершал над ней. По ее словам, 5 мая Сакен ударил и старшую сестру, которая приехала к семейной паре погостить.
Согласно информации источника, МИД республики отозвал Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.
Напомним, в настоящее время судебные разбирательства проходят по делу убийства Салтанат Нукеновой. Ее нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
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Согласно информации источника, МИД республики отозвал Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.
Напомним, в настоящее время судебные разбирательства проходят по делу убийства Салтанат Нукеновой. Ее нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
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Екатерина Коршунова