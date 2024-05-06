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Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

Жена дипломата Казахстана Мамаша сообщила постоянном о домашнем насилии
06 мая 2024, 18:47
Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Карина Мамаш — жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша — заявила о постоянном домашнем насилии со стороны супруга на протяжении десяти лет. Об этом информирует zerkalo.io.
Мамаш сообщила о том, что ее мужа должны лишить статуса дипломата и посадить в тюрьму за все издевательства, которые он совершал над ней. По ее словам, 5 мая Сакен ударил и старшую сестру, которая приехала к семейной паре погостить.

Согласно информации источника, МИД республики отозвал Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.



Напомним, в настоящее время судебные разбирательства проходят по делу убийства Салтанат Нукеновой. Ее нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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#избиение
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Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться
В Мытищах школьник-мигрант угрожал семье одноклассницы за отказ встречаться
06 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/Dzurag

В Мытищах школьник-мигрант угрожает однокласснице и её семье расправой из-за того, что девушка не хочет встречаться с ним. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 16-летняя ученица 9 класса МБОУ гимназии №17 несколько раз отказывала на предложения встречаться молодому человеку по имени Бурхивали. Однако он не успокаивался и стал слишком назойливым, но школьница вновь и вновь отказывала ему.

Тогда парень стал угрожать ей и семье девушки. При этом известно, что подросток ведёт телеграм-канал, где выкладывает свастики, картинки динамита и другие.

Молодого человека задержали. По факту угроз возбуждено уголовное дело.

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#школьница
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Камеры отследили шашлычников, отомстивших подмосковным лесничим за штраф
06 мая 2024, 18:35

Фото: Istockphoto / Yori Meirizan

Любители шашлыков отомстили инспекторам Комитета лесного хозяйства, которые пресекают действия нарушителей правил нахождения в лесу. Обиду за недожаренный шашлык они выместили на патрульной машине, проколов все четыре колеса, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Представители Истринского лесничества вместе с сотрудниками МЧС и полицией ловили тех, кто решил в праздник пожарить в лесу шашлыки, рискуя вызвать лесной пожар. Нарушителям такие действия лесной охраны не понравились, да и штраф им грозил немалый. Вот и отомстили, решившись на преступление и проколов колёса служебного транспорта. Однако камеры хулиганов зафиксировали, водитель служебного транспорта написал заявление в полицию. Наказания не избежать», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная или уголовная ответственность. Физическим лицам грозит штраф до 60 тыс. рублей, должностным – до 110 тыс. рублей, юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

В комитете добавили, что в случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

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МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ после заявления его жены о насилии
06 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

МИД Казахстана в срочном порядке отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о многолетних избиениях и насилии. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.
Супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш 6 мая опубликовала на своей странице в соцсети видеообращение, в котором рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны супруга. На её лице видны синяки и шишка на лбу.

Женщина также рассказала, что накануне супруг избил её сестру, которая приехала в гости. Карина Мамаш требует от государства защиты, поскольку в опасности находится не только она, но и члены её семьи, включая детей.

Напомним, что 15 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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#казахстан
#мид
#посольство
#насилие
#женщина
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Уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск
06 мая 2024, 17:19

Фото: iStock/TheaDesign

МВД РФ повторно объявило в розыск экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова*, пишет Коммерсантъ.
Карточка с его инициалами появилась в базе данных ведомства. Статья, по которой он разыскивается, в базе не указана. В ноябре прошлого года суд заочно приговорил экс-замминистра к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

В базе ведомства также повторно появилась карточка с именем журналиста Александра Невзорова*. В его карточке также нет информации о вменяемой статье. В марте 2022 года в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии.

В апреле этого года СК РФ возбудил в отношении журналиста дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#мвд
#иностранный агент
#розыск
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Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
06 мая 2024, 16:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В казанском отеле «Рем» найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.

Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши. По мнению персонала отеля, постояльцы могли употреблять наркотики, что послужило причиной смерти молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.

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#наркотики
#труп
#женщина
#гостиницы
#документы
#полицейские
#сотрудники
#сын
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В Подмосковье годовалый ребёнок заперся в машине, его вызволили спасатели
06 мая 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалая девочка случайно заперлась одна в автомобиле. Для того, чтобы вызволить малышку, потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в Павловском Посаде. В единую службу спасения «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что усадила годовалую дочь в детское кресло на переднее сиденье и закрыла дверь, пока обходила машину, чтобы сесть за руль. За это время малышка сумела дотянуться до ключа в замке зажигания и нажать на брелоке кнопку блокировки дверей», — говорится в сообщении.
Женщина не смогла попасть в автомобиль и вызвала спасателей. Специалисты на месте попытались опустить стекло или вскрыть дверь, но попытки провалились. Тогда было принято решение разбить стекло в боковом окне. После этого машину удалось открыть.

В ходе инцидента малышка не пострадала и даже не испугалась, а с интересом следила за действиями спасателей и даже после освобождения не захотела вылезать из машины.

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#павловский посад
#спасатели
#девочка
#автомобиль
#мособлпожспас
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МВД РФ переобъявило в розыск Невзорова* и Милова*
06 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Малова*. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
Отмечается, что переобъявленные в розыск иноагенты преследуются по уголовной статье, суть которой не разглашается.

Напомним, что первый раз Невзорова* объявили в розыск в мае 2022 года, а Милова* – в июне 2022 года.

Решением Басманного районного суда Москвы от февраля и ноября 2023 года Невзоров* и Милов* приговорены к восьми годам лишения свободу по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Они будут арестованы в случае задержания на территории России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#розыск
#мвд
#россия
#уголовное дело
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«Парни, поднимайте машину»: В Свердловской области студента раздавил автомобиль
Е1.ru: в Полевском 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем
06 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/Motortion

В Полевском Свердловской области 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Об этом пишет издание Е1.ru.

Отмечается, что юноша купил машину, чтобы отремонтировать и перепродать. Друг погибшего рассказал, что парень снял с машины колеса и начал чинить ее, но домкрат не выдержал и автомобиль придавил его. Он начал говорить: «Пацаны, поднимайте машину!». Они побежали за помощью до пожарных, те прибежали и начали поднимать автомобиль. Парень начал выбираться, а потом остановился и умер.

Молодой человек три года занимался перекупкой машин и хорошо в них разбирался.

Ранее сообщалось, что российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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#автомобиль
#водитель
#инцидент
#машина
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Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и резко пошёл на снижение
Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и повернул на Москву
06 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/Jag_cz

Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва – Оренбург, подал сигнал тревоги и повернул на Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
По предварительным данным, на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация.

Отмечается, что в настоящее время лайнер следует в сторону Москвы. Он снизился до высоты три тысячи метров. Всего самолёт провёл в полёте 30 минут.

Позднее стало известно, что рейс пропал из сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы за противоправные действия пассажиров на борту. Максимальная сумма составит 12 тысяч рублей. Её обязан будет выплатить пассажир, который не выполнил требование командира судна.

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#рейсы
#москва
#оренбургская область
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