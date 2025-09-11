Врач спрятал скрытые камеры в женских туалетах больницы и успел снять сотни коллег и пациенток

11 сентября 2025, 02:29

В США врач разместил камеры в туалетах больницы и снял сотни коллег и пациенток

Фото: iStock/geargodz

Врач из Техаса оказался в центре судебного разбирательства после того, как установил скрытые камеры в женских туалетах больницы города Те-Вудлендс. Об этом сообщает KPRC-TV.





Извращенец по имени Роберт Шрейдер был арестован в конце августа. Сомнений в его вине нет: мужчина попался на видео, когда проверял свои камеры. Шпионские устройства он прятал за потолочными панелями в туалетах медицинского учреждения Memorial Hermann The Woodlands.



Количество потенциальных жертв среди пациенток и сотрудниц врача может достигать сотен человек, говорится в материале.





«Меня тошнит от отвращения, я чувствую, что надо мной просто надругались. (...) Нас всех должны защитить от этого мерзкого существа», — приводит KPRC-TV слова заснятой на скрытую камеру девушки.