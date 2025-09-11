Врач спрятал скрытые камеры в женских туалетах больницы и успел снять сотни коллег и пациенток
В США врач разместил камеры в туалетах больницы и снял сотни коллег и пациенток
Врач из Техаса оказался в центре судебного разбирательства после того, как установил скрытые камеры в женских туалетах больницы города Те-Вудлендс. Об этом сообщает KPRC-TV.
Извращенец по имени Роберт Шрейдер был арестован в конце августа. Сомнений в его вине нет: мужчина попался на видео, когда проверял свои камеры. Шпионские устройства он прятал за потолочными панелями в туалетах медицинского учреждения Memorial Hermann The Woodlands.
Количество потенциальных жертв среди пациенток и сотрудниц врача может достигать сотен человек, говорится в материале.
«Меня тошнит от отвращения, я чувствую, что надо мной просто надругались. (...) Нас всех должны защитить от этого мерзкого существа», — приводит KPRC-TV слова заснятой на скрытую камеру девушки.Одна из пострадавших медсестер подала отдельный иск против Шрейдера, требуя компенсацию в размере одного миллиона долларов. Её адвокат утверждает, что многие другие жертвы пока бояться писать заявление.
Администрация больницы отказалась комментировать судебный процесс.
В конце мая 2025 года директора семейного кафе в Москве обвинили в установке скрытых камер в туалете, через которые он подсматривал за женщинами и детьми. Все фото и видео 33-летний управляющий сохранял себе в телефон.