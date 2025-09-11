Трамп подтвердил смерть Кирка и попросил приспустить флаги в США после трагедии

11 сентября 2025, 01:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил гибель консервативного активиста Чарли Кирка. Американский лидер распорядился приспустить государственные флаги на всей территории США в знак памяти о своем стороннике. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.





Чарли Кирк скончался от огнестрельного ранения в шею, которое получил во время выступления на дебатах в штате Юта.



Ранее сообщалось, что стрелявшего задержали, однако позже выяснилось, что убийца остается на свободе. Предварительно, он сумел сбежать с места преступления по крыше здания, расположенного рядом с местом мероприятия.





Трамп отреагировал на стрельбу по политику Чарли Кирку

«Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. (...) В честь Чарли Кирка (...) я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник)», — написал американский лидер.