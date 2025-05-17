Подглядывал за женщинами и детьми: директора семейного кафе задержали за скрытые камеры в туалете

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Директора семейного кафе в Москве обвинили в установке скрытых камер в туалете, через которые он подсматривал за женщинами и детьми. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в Коммунарке, в кафе под названием «Палана». Сотрудники заведения обнаружили в туалете замаскированную камеру и вызвали полицейских. В результате, кафе было закрыто, а 33-летний управляющий задержан.
В ходе допроса мужчина признался, что установил камеры, чтобы подглядывать за сотрудницами и посетителями, в том числе детьми, для сексуального удовлетворения. Все фото и видео он сохранял себе в телефон.
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В ходе допроса мужчина признался, что установил камеры, чтобы подглядывать за сотрудницами и посетителями, в том числе детьми, для сексуального удовлетворения. Все фото и видео он сохранял себе в телефон.
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Анастасия Чинкова