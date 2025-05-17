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Подглядывал за женщинами и детьми: директора семейного кафе задержали за скрытые камеры в туалете

В Москве задержали директора семейного кафе за скрытые камеры в туалете
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Директора семейного кафе в Москве обвинили в установке скрытых камер в туалете, через которые он подсматривал за женщинами и детьми. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в Коммунарке, в кафе под названием «Палана». Сотрудники заведения обнаружили в туалете замаскированную камеру и вызвали полицейских. В результате, кафе было закрыто, а 33-летний управляющий задержан.

В ходе допроса мужчина признался, что установил камеры, чтобы подглядывать за сотрудницами и посетителями, в том числе детьми, для сексуального удовлетворения. Все фото и видео он сохранял себе в телефон.

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В США приемные родители до смерти напоили семилетнего ребенка рассолом за «своеволие и отклонения»
В США приемные родители насмерть отравили 7-летнего сына рассолом за проступки
17 мая 2025, 17:18

Фото: iStock/towfiqu ahamed

В США семилетний ребенок скончался из-за отравления оливковым рассолом. Как пишет The Daily Mail, в его смерти приемные родители, которые регулярно поили едкой жидкостью сына, таким образом наказывая за проступки.
По данным источника, мальчик был сильно истощен. Его экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти не удалось. Всего в семье проживали шестеро детей. Если кто-то провинился, заставляли его пить рассол, используя такой метод в качестве воспитания.

Также в публикации сообщается, что их мать жаловалась на погибшего ребенка, утверждая, что он испытывал к ней ненависть и имел особенности развития, которые ее раздражали. Она неоднократно просила врачей выписать более мощные препараты, чтобы «усмирить его своеволия и неясные психические отклонения».

Однако версию о психическом заболевании ребенка подтвердить не получилось, как и доказать то, что причиной смерти послужил оливковый рассол. В связи с этим расследование дела прекратилось, уточнили в издании.

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Подглядывал за женщинами и детьми: директора семейного кафе задержали за скрытые камеры в туалете

SHOT: в Татарстане отец изуродовал лицо дочери отверткой за плохие оценки в школе

В Нижегородской области произошла авария с машиной полиции и скорой
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#полиция
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В Нижегородской области произошла авария с машиной полиции и скорой
17 мая 2025, 13:39

Фото: iStock/ Evgen_Prozhyrko

Массовое ДТП с участием машины полиции и скорой случилось в Нижегородской области, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 мая неподалеку от торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейская машина столкнулась с Lada Priora. В итоге повреждения также получили автомобиль скорой помощи, Porsche Cayenne, «Газель» и велосипед.

Троих горожан госпитализировали. Еще от полученных травм один человек скончался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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#автомобили
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Бизнесмен Михаил Хубутия признал вину в зверском нападении с топором на возлюбленную Юлию Ван
Бизнесмен Михаил Хубутия признал вину в нападении с топором на Юлию Ван
17 мая 2025, 12:10

Михаил Хубутия (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия, напавший с топором на свою девушку Юлию Ван, призвал вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Экс-глава ведомства написал явку с повинной. Он подтвердил, что 24 апреля 2025 года напал на свою возлюбленную с топором, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, множественные раны и ушибы конечностей.

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

С места происшествия был изъят топор. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сторона бизнесмена утверждала, что обвинения являются фейковыми, поскольку Хубутия якобы находится за пределами России.

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SHOT: в Татарстане отец изуродовал лицо дочери отверткой за плохие оценки в школе
17 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto/feri ferdinan

Житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, все произошло накануне, 16 мая, в Набережных Челнах. Между 42-летним отцом и 16-летней дочкой вспыхнула ссора из-за ее поведения и успеваемости в школе. В порыве злости мужчина набросился на нее с отверткой. Когда пришел в себя, девочка уже лежала в крови. Решив, что она мертва, позвонил бывшей жене и признался в убийстве ребенка, объяснив свой поступок эмоциональным срывом.

Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы, обнаружив тело горе-отца — он пытался покончить с собой. Его дочь увезли в больницу с колотыми ранами по всему телу. В настоящий момент девочка находится в реанимации – за ее жизнь борются врачи.

Также отмечается, что ранее мужчину судили за кражу, изготовление и продажу поддельных акцизных марок, а также за распространение фейков о ВС РФ. За последнее он отсидел с 2022 по 2023 год.

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#семья
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«Кухню на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о массовом отравлении
17 мая 2025, 11:01

Фото: iStock/Zolnierek

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей за выпуск небезопасной продукции. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Арбитражный суд Москвы выписал штраф компании «Локалкитчен» по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», который продавался сервисом до июня 2024 года. По данным Роспотребнадзора, после употребления этого продукта 417 человек в 11 регионах заразились ботулизмом, двое из них скончались.

После произошедшего сервис «Кухня на районе» приостановил работу, а в отношении «Локалкитчен» возбудили уголовное дело. Спустя почти год судом было установлено, что в салате действительно содержался ботулинический токсин типа А, а также консерванты, наличие которых не было указано на этикетке. Кроме того, были нарушены условия хранения продуктов.

С июля 2024 года гендиректор компании находится под домашним арестом.

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#уголовное сервис
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