Врач спас пенсионерку от мошенников
В Бурятии врачебная бдительность помогла спасти пенсионерку от многомиллионного обмана. В Улан-Удэ заведующий офтальмологическим отделением городской поликлиники предотвратил хищение более трех миллионов рублей у 72-летней пациентки, незамедлительно сообщив о подозрительной ситуации в полицию.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, пожилая женщина пришла на плановый прием к офтальмологу и в ходе беседы рассказала врачу о тревожном звонке. По ее словам, неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ее перевести все личные накопления на так называемый «безопасный счет».
Медик сразу распознал типичную схему мошенников и попытался переубедить доверчивую пенсионерку, однако женщина не вняла его доводам и покинула кабинет. Понимая, что счет идет на минуты, врач оперативно связался с дежурной частью и передал правоохранителям известные ему данные пациентки.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту жительства пенсионерки и успели предотвратить снятие денег — выяснилось, что жертва уже намеревалась обналичить со своих счетов деньги для перевода аферистам. Благодаря слаженным действиям медика и полицейских преступление предотвратили.
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