Врач спас пенсионерку от мошенников

09 сентября 2026, 16:42

Пенсионерка не отдала мошенникам три миллиона рублей благодаря врачу в Бурятии

Фото: istockphoto/ArtemSam

В Бурятии врачебная бдительность помогла спасти пенсионерку от многомиллионного обмана. В Улан-Удэ заведующий офтальмологическим отделением городской поликлиники предотвратил хищение более трех миллионов рублей у 72-летней пациентки, незамедлительно сообщив о подозрительной ситуации в полицию.