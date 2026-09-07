Мошенники забрали деньги у семьи из Орехово-Зуева с помощью счёта за ЖКУ

07 сентября 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Семейная пара из Орехово-Зуева отдала телефонным мошенникам три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала мужчина получил в мессенджере ссылку на фишинговый сайт, замаскированный под ресурс для оплаты коммунальных услуг. Там он ввёл код подтверждения, после чего ему пришло уведомление с информацией о взломе его аккаунта на «Госуслугах» и телефоном, по которому надо позвонить, чтобы всё выяснить.





«По телефону позвонила жена мужчины. Собеседники убедили её, что к их счетам получили доступ преступники, которые переводят деньги ВСУ, что может быть квалифицировано как госизмена. Чтобы избежать этого обвинения и спасти деньги, супругам предлагалось отдать все сбережения инкассаторам для декларирования», — говорится в сообщении.