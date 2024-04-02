Врачи клиники в Подмосковье организовали канал нелегальной миграции с Украины

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Врачи частной медицинской клиники в подмосковной Кашире наладили канал нелегальной миграции с Украины. За время пандемии медики завезли на территорию России десять человек.
В преступной группе из частного диагностического центра состояли три человека: хирург Эмин Коджаев, уролог Джейхун Гулиев и патологоанатом Дмитрий Морозов, передаёт телеграм-канал Mash. Именно последнему пришла в голову идея, как можно подзаработать, используя служебное положение.
Преступники изготовили фальшивые приглашения на лечение и таким образом ввезла на территорию РФ с десяток украинцев. По данным Mash, некоторые из них до сих пор проживают в России и даже сумели получить гражданство.
Врачи к основному заработку «приварили» около 300 тысяч рублей. Но преступный трафик функционировал недолго. Медиков задержали. Все трое стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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Преступники изготовили фальшивые приглашения на лечение и таким образом ввезла на территорию РФ с десяток украинцев. По данным Mash, некоторые из них до сих пор проживают в России и даже сумели получить гражданство.
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Александр Бойцов