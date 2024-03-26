Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разработать антикриминальные и превентивные меры, в том числе, касаемые миграционной сферы.
Сегодня состоялось расширенное заседания коллегии Генпрокуратуры, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся теракта, совершенного выходцами из Ближнего зарубежья.
Владимир Путин призвал ведомство усилить контроль за миграционной сферой, которая вызывает у граждан беспокойство.
Также Генпрокуратуре РФ было поручено продолжать борьбу с коррупционными проявлениями.
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Владимир Путин призвал ведомство усилить контроль за миграционной сферой, которая вызывает у граждан беспокойство.
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Анастасия Хохлова