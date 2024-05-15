Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током

Фото: iStock/Gumpanat
Медики спасли пенис подростка, в который его ударило током, но ампутировали часть руки. Юноша до сих пор в коме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что московские медики провели серьёзную операцию. Во время удара током сильные травмы получила правая рука, а также обуглился половой орган.
Медики утверждают, что все физиологические функции пениса сохранились. По информации источника, часть руки пришлось ампутировать.
Напомним, в Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током.
Читайте также:
В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис
В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель
Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье
Медики утверждают, что все физиологические функции пениса сохранились. По информации источника, часть руки пришлось ампутировать.
Напомним, в Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током.
Читайте также:
В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис
В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель
Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье
Екатерина Коршунова