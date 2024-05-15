В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель

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В Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева, здание, в котором накрыли бордель, принадлежит свердловскому мингосимущества. Уточняется, что общественники провели в публичном доме «контрольную закупку», когда там находился один настоящий клиент и четыре «жрицы любви».
Согласно информации источника, администратор борделя попыталась оказать сопротивление. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что пятнадцать человек задержали в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.
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Согласно информации источника, администратор борделя попыталась оказать сопротивление. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что пятнадцать человек задержали в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.
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Екатерина Коршунова