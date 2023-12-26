Врачи в Свердловской области спасли ребёнка после двух клинических смертей

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Врачи в Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которая пережила две клинические смерти, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики (ДИП).
Напомним, шокирующая история произошла ещё 23 ноября. Двухлетнюю девочку нашли в сидящей в сугробе в одном памперсе. Как стало известно позже, в таком состоянии она провела несколько часов.
Прибывшие на место происшествия медики установили, что у девочки не билось сердца, дыхания также не было. Пока на помощь к коллегам мчалась скорая помощь, им удалось вернуть ребенку слабое сердцебиение, однако, уже в автомобиле скорой она пережила ещё одну клиническую смерть. Благодаря высококвалифицированной работе специалистов, девочку вновь удалось вернуть к жизни.
Сейчас ребенка уже выписали из больницы. Она находится дома с семьей и готовится встречать Новый год.
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Прибывшие на место происшествия медики установили, что у девочки не билось сердца, дыхания также не было. Пока на помощь к коллегам мчалась скорая помощь, им удалось вернуть ребенку слабое сердцебиение, однако, уже в автомобиле скорой она пережила ещё одну клиническую смерть. Благодаря высококвалифицированной работе специалистов, девочку вновь удалось вернуть к жизни.
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Евгения Парфентьева