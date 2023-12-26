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Врачи в Свердловской области спасли ребёнка после двух клинических смертей

26 декабря 2023, 15:10
Фото: iStock/Marija Stepanovic

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Врачи в Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которая пережила две клинические смерти, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики (ДИП).
Напомним, шокирующая история произошла ещё 23 ноября. Двухлетнюю девочку нашли в сидящей в сугробе в одном памперсе. Как стало известно позже, в таком состоянии она провела несколько часов.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что у девочки не билось сердца, дыхания также не было. Пока на помощь к коллегам мчалась скорая помощь, им удалось вернуть ребенку слабое сердцебиение, однако, уже в автомобиле скорой она пережила ещё одну клиническую смерть. Благодаря высококвалифицированной работе специалистов, девочку вновь удалось вернуть к жизни.


Сейчас ребенка уже выписали из больницы. Она находится дома с семьей и готовится встречать Новый год.

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#скорая медики
#ребёнок
#смерть
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«Без головы и конечностей»: Появились подробности смерти расчлененной матери бойца СВО
Мать бойца СВО нашли расчлененную в канализации в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 15:15

Фото: istock / beekeepx

Жительницу Набережных Челнов без головы, ног и рук нашли в канализационном люке. Об этом сообщает Mash Iptash.

Сообщается, что последний раз погибшая 46-летняя Лариса Залялова звонила сыну Раилю утром 22 декабря с предложением встретиться, но после обеда перестала отвечать. Сын подумал, что она на корпоративе. Написал заявление он только через 3 дня.

Женщина снимала квартиру и находилась в отношениях с 22-летним мигрантом. До этого она заняла у своего сына 500 тысяч рублей для своего ухажёра, с обещанием вернуть Новому году.

Полиция осмотрела камеры видеонаблюдения и увидела, что 22 декабря вернувшуюся с ночной смены женщину в подъезде встретил сожитель со своим братом. В квартире мужчины убили ее и расчленили. Тело без головы, рук и ног выкинули в канализационный люк. Отрубленные части тела ищет полиция.

Предварительно, в тот день Лариса хотела вернуть сыну деньги, которые занимала на операцию для мамы бойфренда, якобы находящейся в коме.

Сейчас идет поиск подозреваемых. Возможно, они покинули страну.

До этого сообщалось, что убитая женщина является матерью бойца специальной военной операции.

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#полиция
#деньги
#женщина
#мужчины
#заявление
#убийство
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Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет
Прокуратура: суд дал до 23 лет мужчинам, похитившим и сжегшим жителя Воронежа
26 декабря 2023, 15:01

Фото: istock / AMilkin

Воронежский областной суд приговорил к тюремным срокам трех мужчин, которые ради денег похитили жителя города Лиски, затем убили его и сожгли его. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

Приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому вынесли 26 декабря. Они обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «похищение человека группой лиц по предварительному сговору», а также грабеже, вымогательстве и краже.

Следствие установило, что в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский схватили мужчину и привезли его домой одному из похитителей. Они угрожали, избивали его, требовали денег и украли мобильный телефон. Боясь обращения пострадавшего в полицию, подсудимые вывезли его на дорогу в Лискинском районе, где убили его ножом, после чего сожгли тело.

«Суд назначил Радихону наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Метику – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Басинскому 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — уведомляет прокуратура.

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#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#прокуратура
#похищение
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Задержана глава Кургана Елена Ситникова
26 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители», - говорится в сообщении.

При этом никаких деталей не приводится.

По информации Telegram-канала Mash, задержание Ситниковой произошло в рамках расследования уголовного дела о пожарах в микрорайоне Смолино. Тогда погибли четыре человека. При этом люди, чьи дома сгорели, так и не получили новое жилье. Сейчас силовики проводят обыски дома и на работе у местной главы.

Напомним, Ситникова стала главой Кургана 7 июля 2021 года. До этого она была заместителем главы и возглавляла департамент социальной политики.

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#жильё
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#дома
#telegram
#люди
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен
26 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен по делу о распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в отношении Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу после задержания на территории России или экстрадиции.

В суде добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти. Ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

В настоящее время Мария Гессен проживает на территории США. Она была объявлена в розыск.

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**внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#розыск
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В Кургане уволили сотрудников больницы, устроивших драку на корпоративе
26 декабря 2023, 14:07

Фото: iStock/nito100

В Курганской области сотрудников больницы, которые подрались на новогоднем корпоративе и устроили погром в приёмном отделении, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 25 декабря в межрайонной больницы поселка Мишкино.

Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.

Ранее в сети появились кадры, на которых видны последствия этой самой потасовки. Судя по всему, конфликт сотрудников перенёсся в отделение, где находились пациенты. На кадрах также можно заметить пятна крови, разбитые стёкла и перевёрнутую мебель.

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#медучреждения
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#курганская область
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В Москве школьнику разорвало щёку петардой
26 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/stefanamer

Школьник из Москвы попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 24 декабря девятиклассник из школы «Тропарёво» вместе с друзьями пошёл покидать петарды. В определённый момент школьник замешкался, в результате чего пиротехника взорвалась прямо рядом с ним.

Девятиклассника экстренно госпитализировали в столичную больницу, где у него диагностировали открытую рану щеки.

В настоящий момент школьник находится в хирургическом отделении.

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в приграничных регионах России торговля петардами на Новый год будет запрещена.

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#полиция
#школьник
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#петарда
#москва
#госпитализация
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Россиянин во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер
Житель Выборга во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер
26 декабря 2023, 13:25

maxim4e4ek

В городе Выборг Ленинградской области мужчина во время застолья сломал товарищу несколько ребер кастрюлей. Об этом пишет 78.ru.

Безработный 37-летний мужчина сидел на кухне вместе со своим другом. Они начали спросить, но словесные аргументы быстро закончились и один из мужчин начал отстаивать свою правоту кулаками. Хозяин ударил 33-летнего гостя кастрюлей, которая первая попалась на глаза.

Звуки драки услышали соседи и 2 раза вызвали полицейских. Только со второй попытки правоохранителям открыли дверь.

Пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у него множественные переломы ребер, пневмоторакс и другие повреждения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соседи
#мужчина
#медики
#избиение
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Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег
Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Motortion

В Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца СВО, а после расчленили ее тело, предположительно, из-за денег. Об этом сообщает Mash.
Накануне мать сообщила сыну, находящемуся в зоне СВО о предстоящем разводе с отцом, объяснив это тем, что она влюбилась в мужчину из Средней Азии. Она попросила у сына 450 тысяч для первого взноса на ипотеку. Мужчина деньги ей перевел.

Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.

Изучив видеозаписи с камер, сотрудники полиция выяснили, что 22 декабря из подъезда дома, где проживала женщина, вышли двое мужчин с пакетами, которые они выбросили в мусор. Один из них оказался женихом пропавшей – 22-летний мигрант. Оказалось, что он вместе со своим родным братом напал на женщину. Они убили ее, а затем расчленили ее труп и избавились от него по частям. После этого мигранты ограбили квартиру. 26 декабря тело убитой было найдено.

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#полиция
#мигрант
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Две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой»
Сёстры грабили жительниц Нижнего Новгорода, опаивая их водой с успокоительным
26 декабря 2023, 13:04

Фото: iStock/PeopleImages

Две родные сестры с помощью «святой воды» грабили пенсионерок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, сёстры 54 и 58 лет являются жительницами Кирова, но для совершения преступлений специально приезжали в Нижний Новгород. За этот год они обокрали нескольких пенсионерок, а одна даже потеряла сознание.

82-летняя пенсионерка познакомилась со злоумышленницами на улице и попросила к ним на ночлег. Социальная работница, прибывшая в квартиру, нашла старушку на полу без сознания, а сёстры сняли с неё золотую цепочку стоимостью семь тысяч рублей.

В МВД отметили, что во время допроса пострадавшая рассказала о «святой воде», которое её напоили преступницы. Проведённая экспертиза показала, что в воду было добавлено успокоительное.

О подобной ситуации рассказала и 79-летняя пенсионерка. По его словам, злоумышленницы проводили в её квартире обряд по восстановлению зрения. После того, как женщине дали «святой воды», она потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила отсутствие золотой цепочки и 200 тысяч рублей.

В отношении сестёр возбуждены уголовные дела по статье о краже. Одна из них заключена под стражу, а вторая находится под подпиской о невыезде. По решению суда им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#кража
#пенсионеры
#нижний новгород
#полиция
#задержание
#уголовное дело
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