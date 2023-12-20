Двухлетнюю екатеринбурженку, которую нашли в сугробе, выписали из больницы домой

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В Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.
«Выписали таблетки пропить, раз она была в таком состоянии, ингаляции поделать. В садик можно ходить, но пока дома посидим, но вот на елку в садике пойдем обязательно. Уже к ней готовы», - прокомментировал ситуацию отец пострадавшей.
Напомним, мужчина нашёл свою маленькую дочь в сугробе 23 ноября. Он приехал в посёлок Красноярка, где их общие с бывшей женой дети проживали с матерью. Отец заволновался, потому что дети не отвечали на звонки. В результате, старшая девочка плохо чувствовала себя и заснула, а младшая вышла на улицу в одном подгузнике и застряла в сугробе.
В отношении матери было заведено административное дело, проводится проверка.
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Евгения Парфентьева