ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы

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ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, об этом сообщает Минобороны России.
Прежде сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находился в Одессе рядом с портом, на котором произошел взрыв. Как стало известно позже, украинский лидер не пострадал. Украинские СМИ опубликовали фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он сообщил, что видел удар по порту. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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