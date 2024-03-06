«Мы видели удар»: состояние Зеленского после ракетной атаки и где он был в момент удара

В порту Одессы, где проходило награждение солдат ВСУ, прогремел взрыв. На мероприятии мог присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. О том, что известно о состоянии украинского лидера, и почему Греция обвинила Россию в ракетном ударе по президентскому кортежу, читайте в материале «Радио 1».