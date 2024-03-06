«Мы видели удар»: состояние Зеленского после ракетной атаки и где он был в момент удара

В порту Одессы, где проходило награждение солдат ВСУ, прогремел взрыв. На мероприятии мог присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. О том, что известно о состоянии украинского лидера, и почему Греция обвинила Россию в ракетном ударе по президентскому кортежу, читайте в материале «Радио 1».
Взрыв в порту Одессы, где находился Зеленский
Ряд украинских СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский находился в морском порту Одессы на церемонии награждения ВСУ в тот момент, когда рядом с объектом прогремели взрывы. Телеграм-канал «Два майора» также сообщал, что украинский лидер мог присутствовать на мероприятии в порту.
Что известно о визите премьер-министра Греции в Одессу
Кроме того, Одессу сегодня посетила греческая делегация, в составе которой был премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По информации СМИ, он приехал на Украину для встречи с Зеленским, после чего намерен отправиться в Бухарест. Греческое издание «Прототема» сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по кортежу украинского президента в Одессе, отметив при этом, что рядом следовали автомобили с делегацией.
Однако госминистр Ставрос Папаставру, который входит в состав прибывшей дипмиссии, сообщил, что никто из их делегации не пострадал, повода для беспокойства нет и их безопасности ничего не угрожает.
Зеленский вышел на связь после удара по Одессе и дал комментарий
Издание «Прототема» опубликовало новую статью, в которой сообщается, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в штатном режиме. Также украинский телеканал опубликовал фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он заявил, что слышал и видел взрыв в городе.
«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», - заявил Зеленский.
Отметим, что официальной информации о нанесении ударов по порту в Одесской области не поступало.
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Анастасия Хохлова