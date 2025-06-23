«Все целое, очень слабо говорит»: в «Тайгане» рассказали, как лев напал на Зубкова
В сафари-парке «Тайган» прокомментировали нападение льва на его владельца Олега Зубкова.
По версии парка, после кормления Зубков закрывал дверь вольера, и резкий звук спровоцировал хищника.
«Лев схватил его один раз. Руки, ноги — все целое, очень слабо говорит», — сообщили URA.RU.Также отмечается, что Зубков был в сознании и держал пасть льва, после чего зверь отпустил его. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.