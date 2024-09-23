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ВСУ атаковали белгородский город

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали город Губкин
23 сентября 2024, 05:47
Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал. В результате удара БПЛА были повреждены 10 легковых автомобилей и окна трех жилых домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – рассказал Гладков.



Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.

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#ростовская область
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Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае
23 сентября 2024, 05:20

Фото: istock / itsmejust

Правоохранительные органы выясняют различные причины детских отравлений в Красноярском крае. Об этом сообщила районная прокуратура в Telegram.

По одной из версий, в готовую пищу могли попасть опасные для жизни вещества. Кроме того, следователи считают, что дети могли отравиться магазинными продуктами.

«В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования», – говорится в материалах дела.

Согласно РЕН ТВ, причиной отравления могло стать ядовитое вещество, смешанное со специями.

21 сентября в селе Красная Сопка, Красноярский край, семья из шести человек отравилась пельменями из местного магазина. Четверо детей не выжили. Родители находятся в реанимации, но состояние их стабильное.

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#отравление
#прокуратура
#следователи
#дети
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Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
ТАСС: продавшие машину участникам теракта в «Крокус» Исламов знали о нападении
23 сентября 2024, 04:57

Медиасток.рф

Таджикская семья, продавшая свой автомобиль Renault нападавшим на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Как пишет информационное агентство ТАСС, об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Речь идет о братьях Аминчоне* и Диловаре Исломоввых*, а также и их отце Исроиле Исломове*, которые, предположительно, продали автомобиль исполнителям теракта.

20 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Исломовых* под стражей на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября. Исломовы* обвиняются в том, что помогали террористам в области связи и логистики.

Также было продлено содержание под стражей Алишера Касимова**. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта.

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* все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#крокус сити холл
#теракт
#уголовное дело
#автомобиль
#суд
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На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра
23 сентября 2024, 03:43

Фото: istockphoto/sudok1

В поселке Пионерский Свердловской области молодые люди избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сообщили в районной прокуратуре.
Сообщения о стычке были опубликованы в социальных сетях. Согласно им, двое несовершеннолетних били руками и ногами по различным частям тела трех подростков, находящихся в тои же реабилитационном центре. Один из участвовавших снимал избиение на мобильный телефон. В социальных сетях утверждалось, что побои были нанесены по указанию сотрудника центра за непосещение занятий.

Прокуратура Талицкого района и Талицкий межрайонный следственный отдел проводят расследование. Назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Ранее в подмосковном Железнодорожном группа молодых людей на протяжении последних трех лет терроризировала учеников средней школы в целях вымогательства.

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#подростки
#избиение
#прокуратура
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Российские военные ликвидировали французскую артиллерийскую установку
Алаудинов: российские военные ликвидировали французскую артиллерийскую установку
23 сентября 2024, 01:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела очень хорошо», – сказал он.

Ранее российские войска уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее FVP-дроны морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar на угледерском направлении.

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Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины

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Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
#всу
#дрон
#украина
#днр
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Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины
23 сентября 2024, 01:41

План победы» президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы укрепить позиции Киева и „заставить“ президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам. Подробности своего плана политик раскрыл в интервью американскому журналу The New Yorker.
По словам Зеленского, первый мирный саммит доказал, что Россия не пойдет на переговоры без сильной Украины.

«Поэтому план победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», – отметил он.

Президент Украины отметил, что в течение октября, ноября и декабря он выдвигал конкретные требования и шаги по укреплению страны и дипломатическому прекращению конфликта.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#переговоры
#россия
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Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу
23 сентября 2024, 00:23

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу, передает Telegram-канал Shot.
Врачам придется установить вменяемость 19-летнего подростка.

По предварительным данным, в момент совершения преступления молодой человек находился под воздействием запрещенных препаратов. Перед тем как разбить могилу, он сказал, что шоумен «не заслуживает того, чтобы лежать там». Когда к нему подошли полицейские, он не смог связать двух слов.

22 сентября молодой человек снес крест на могиле телеведущего, разбросал цветы и унес фотографию. Его остановили охранники и передали сотрудникам полиции. Вандал был опознан как 19-летний москвич Кирилл К.

Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

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#квн
#телевидение
#кладбище
#вандализм
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Посольство РФ назвало причины подрыва машины дипломата в Пакистане
Посольство России: Подрыв машины в Пакистане был точечной атакой на полицию
22 сентября 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Подрыв машины с дипломатами в Пакистане был атакой на полицейских, послы не были целью преступников. Об этом сообщает посольство России в Пакистане 22 сентября.
«По информации пакистанских источников, это действительно было самодельное взрывное устройство», — пишет Telegram-канал RT на русском.

Автомобиль делегации с послом России Альбертом Хоревым подорвался на мине в Пакистане вечером 22 сентября. В результате взрыва погиб сотрудник полиции еще несколько полицейских получили ранения. Члены дипломатического корпуса не пострадали.

Как сообщает посольство России в Пакистане, во время подрыва автомобиль сопровождения, направлялся в отель по пути в Малам Джабба из города Мингора в Хайбер-Пахтунква.

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#мид
#мина
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СК: Погибшие под Красноярском дети отравились неизвестным токсином
СК: Причиной гибели детей от отравления под Красноярском стал токсин
22 сентября 2024, 22:48

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Причиной гибели троих детей при отравлении в Красноярском кране стал неизвестный токсин. Об этом 22 сентября сообщил ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование смертельного отравления детей 6, 11 и 13 лет продолжается. Еще один ребенок, а также родители, включая беременную женщину, остаются в больнице.
«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», — сообщает следствие.

Ранее высказывалась версия, что семья Назаровского района могла отравиться купленной в сельском магазине курицей и пельменями. Не исключалось, что токсин попал в еду из-за перепутанных домочадцами упаковок.



Следователи уже допросили хозяина и продавца местного продуктового магазина. Также на допрос вызвали родственников и фельдшера Красносопинской амбулатории. Сейчас СК изучает записи с камер наблюдения в продуктовом магазине.

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#продукты
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#погибший
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Прокуратура назвала две версии гибели детей от отравления под Красноярском
Прокуратура назвала версии смертельного отравления троих детей под Красноярском
22 сентября 2024, 21:30

Фото: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура назвала две версии смертельного отравления детей в семье из семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли трое детей 6, 11 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября.
«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — пишет прокуратура.

Родители и еще один ребенок с тяжелым отравлением остаются в больнице. При этом 32-летняя мать детей находится на 9 месяце беременности. Как сообщают местные СМИ, семья могла отравиться курятиной и пельменями, которые купили в сельском магазине. Соседи предполагают, что кто-то из членов семьи мог перепутать упаковку бытовой химии с пакетом приправ.

Образцы всех продуктов забрали на исследование. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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