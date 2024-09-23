ВСУ атаковали белгородский город

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал. В результате удара БПЛА были повреждены 10 легковых автомобилей и окна трех жилых домов.
Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.
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«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – рассказал Гладков.
Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.
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Александр Климов