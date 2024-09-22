В Минобороны назвали потери ВСУ за время боёв в Курской области

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Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области составили до 16 тысяч человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили в регионе 12 украинских танков, среди которых были машины иностранного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также за время боёв были уничтожены 57 боевых машин пехоты (БМП), 95 бронетранспортёров (БТР), 705 боевых бронированных машин. Помимо этого, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в Курской области 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Среди уничтоженных российскими бойцами РСЗО было восемь установок HIMARS и шесть MLRS американского производства, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы.
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Александр Бойцов