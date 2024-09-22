МО РФ: Российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области

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За минувшие сутки отразили семь атак противника в Курской области. ВСУ предпринимали попытки прорыва в направлении населённых пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.
Все попытки атакующих действий украинских войск были успешно отражены российскими военными, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными. Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в районе населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.
При отражении этих атак украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, два боевых бронированных автомобиля, инженерную машину разграждения и две грузовых машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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