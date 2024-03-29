ВСУ атаковали поселок Запесочье в Брянской области

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Украинская сторона атаковала посёлок Запесочье в Брянской области, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали поселок Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично поврежден один жилой дом», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате украинской атаки повреждения получили частный автомобиль и сельскохозяйственная техника.
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Элина Позднякова