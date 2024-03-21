«Всё разбито»: стало известно о сильных повреждениях «Белгород-Арены»

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
«Белгород-Арена» повреждена в результате обстрела ВСУ ракетами Vampire. Об этом рассказал директор учреждения Юрий Черников.
«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», - рассказал Черников.
Он пояснил, что все сотрудники временно переведены на удалёнку, поэтом в здании в момент атаки никого не было. Также Черников уточнил, что все спортивные мероприятия отменены.
Напомним, утром 21 марта в Минобороны РФ заявили, что в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны.
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Элина Позднякова