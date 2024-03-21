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«Всё разбито»: стало известно о сильных повреждениях «Белгород-Арены»

«Белгород-Арена» повреждена при обстреле ВСУ ракетами Vampire
21 марта 2024, 10:55
Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

«Белгород-Арена» повреждена в результате обстрела ВСУ ракетами Vampire. Об этом рассказал директор учреждения Юрий Черников.
«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», - рассказал Черников.

Он пояснил, что все сотрудники временно переведены на удалёнку, поэтом в здании в момент атаки никого не было. Также Черников уточнил, что все спортивные мероприятия отменены.


По словам директора, всё произошло за 10 минут до его приезда, добавив, что здание будут ремонтировать.

Напомним, утром 21 марта в Минобороны РФ заявили, что в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны.

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#оборудование
#мероприятия
#здание
#сотрудники
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Спасатели вытащили мужчину из под обрушенной крыши гаража
21 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, на которого из-за снега обрушилась крыша гаража. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям через 112 обратились очевидцы, которые видели момент падения крыши.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску пострадавшего. Специалисты разобрали рухнувшую кровлю, расчистили снежный сугроб и обнаружили мужчину, который был в сознании. Спасатели зафиксировали пострадавшего на мягких носилках, после чего транспортировали его в карету скорой помощи и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации», — поделился старший по смене Андрей Михайлов.

Стоит отметить, что обвал крыши гаража случился в городе Власиха Одинцовского округа.

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#спасатели
#власиха
#мособлпожспас
#подмосковье
#одинцовский городской округ
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Спасатели на руднике «Пионер» пробурили до застрявших шахтёров скважину 53 метра
21 марта 2024, 09:42

Фото: istockphoto/NeilLockhart

Сотрудники МЧС на месте завала на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину глубиной 53 метра. Специалисты экстренных служб круглосуточно ведут работу по спасению застрявших под землёй горняков.
Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, производится бурение ещё двух разведочных скважин, вывозится грунт, готовятся материалы для установки бетонных водоупорных перемычек. За прошедшую ночь извлечено и вывезено более 160 кубометров осевшего грунта.

Всего на месте работают две буровые установки. Первая скважина пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтёров. Вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.

Напомним, 18 марта на золоторудном месторождении «Пионер» в Приамурье произошло обрушение горной массы. В результате под землёй оказались заблокированы 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Ситуация осложняется значительным притоком грунтовых вод.

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#мчс
#ночь
#воздух
#человек
#шахты
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Мужчина, попавшийся на ограблении АЗС в Чехове, обвинил в своём преступлении мошенников
21 марта 2024, 09:18

Фото: iStock/Diy1

Подмосковные полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Вечером злоумышленник в скрывающей лицо балаклаве ворвался в помещение АЗС на Товарной улице, бросил в центр торгового зала зажжённую многозарядную петарду и, угрожая кассирше пистолетом, забрал из кассы свыше 85 тысяч рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Грабителя задержали по горячим следам на Вокзальной улице. При нём нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Кроме того, был обнаружен прикреплённый к телу мобильный телефон и наушники: через гаджеты задержанный вёл онлайн-трансляцию своих действий в одном из мессенджеров.

Выяснилось, что мужчина раньше работал на ограбленной АЗС. Он рассказал, что ему позвонили и сообщили, что на его имя взят большой кредит, погасить которой он сможет, только если нападёт на заправку.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».

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#криминал
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#азс
#полиция
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В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
21 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/dk_photos

Два многоэтажных дома и «Белгород Арена» повреждены во время утреннего обстрела ВСУ Белгорода. Такие данные приводит Shot.
По данным Baza, пострадали по меньшей мере пять человек. Все они получили осколочные ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны. Накануне Вооруженные силы Украины также обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал.

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#минобороны рф
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#вс рф
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УФСБ: двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма
21 марта 2024, 08:56

Фото: iStock/Thomasaf

В Мариуполе задержаны два местных жителя, которые подозреваются в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает УФСБ России по ДНР.
«В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что публикации касались и оправдания теракта на Крымском мосту в 2023 году.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

УФСБ устанавливает пользователей соцсетей, которые причастны к публичному оправданию терроризма.

Накануне также стало известно, что силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации.

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#уголовное дело
#фсб
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#пво
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В Уфе бульдозер ночью снёс частный дом, в котором спали двое детей
20 марта 2024, 22:55

Фото: iStock/gabort71

В Уфе бульдозер посреди ночи разрушил частный дом. В этот момент там спали маленькие дети, однако их успели спасти. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в снесённом дуплексе проживала женщина с двумя детьми 11 месяцев и 7 лет. Она ушла в магазин, а дети остались с отцом. В какой-то момент мужчина позвонил и сообщил, что рабочие на бульдозере начали сносить её дом. К ее приходу соседская часть дома уже была полностью разрушена, однако её сторону снести не успели. При этом отец успел вытащить детей из полуразрушенного дуплекса.

Девушка рассказала, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он также пытался выкупить и часть женщины за смешную сумму денег. Та отказалась.

Девушка написала заявлению в полицию, так как опасается, что дом опять попытаются снести. Сам же бизнесмен утверждает, что дом не сносил, просто провели демонтаж.

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Инвалида-колясочника приковали цепью к дереву в Кисловодске
СК возбудил дело из-за колясочника, прикованного цепью к дереву в Кисловодске
20 марта 2024, 20:47

Фото: Фотобанк Московской области

Прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц Кисловодска.
В ходе мониторинга одного из федеральных телеканалов управлением СК РФ по Ставропольскому краю было обнаружено, что в Кисловодске прохожие заметили инвалида-колясочника, прикованного к дереву.

По указу руководителя СУСК РФ по региону Игоря Иванова было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего. Руководитель следственного управления лично следит за ходом и результатами расследования, уточнили в пресс-службе ведомства.

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#уголовное дело
#ставропольский край
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Младенцев, чьи тела нашли в Москве, могли выкинуть в канализацию
Младенцев в Новой Москве могли выкинуть в канализацию
20 марта 2024, 19:43

Фото: iStock/terex

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции, на которой проводятся ремонтные работы, были обнаружены тела двух младенцев. По факту обнаружения тел было возбуждено два дело по статье Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что оба тела женского пола. У одной из девочек была обнаружена рана в теменной области головы.

В настоящее время Следственный комитет ведёт работу по выяснению личности матери.

Собеседник агенства не исключил, что дети могли родиться уже мёртвыми, после чего мать выкинула их в канализацию.

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#ск рф
#уголовное дело
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Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней
20 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней знакомой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Согласно судебному постановлению, преступника заключили под стражу на 2 месяца, до 19 мая текущего года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и (Изнасилование несовершеннолетней).

По данным СК РФ, причастность злоумышленника была доказана показаниями жертвы, опознаниями и проведенными очными ставками.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. При этом мужчина регулярно совершал нападения на людей.

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#жертвы
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