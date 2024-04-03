ВСУ сбросили четыре взрывных устройства на крупнейший свинокомплекс России

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Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России агрокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадал один человек. Об этом пишет Mash.
По предварительным данным, украинский дрон сбросил на территорию предприятия четыре взрывных устройства. При атаке пострадал один из сотрудников предприятия. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и множественными гематомами.
Издание пишет, что беспилотник украинские военные могли запустить из Харьковской области.
Местные власти и Минобороны РФ официально факт атаки на предприятие ещё не подтверждали.
«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области.
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Издание пишет, что беспилотник украинские военные могли запустить из Харьковской области.
«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области.
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Элина Позднякова