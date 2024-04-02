Губернатор Старовойт: Силами ПВО в Курской области сбит беспилотник

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Жители Курской области вечером 2 апреля услышали громкие звуки. Это была работа сил российского ПВО, которые перехватили украинский беспилотник в небе.
Губернатор обратился к людям с просьбой не приближаться к обломкам дронов и, в случает обнаружения, не трогать их. Подобное любопытство может стать предпосылкой для причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Ранее в области сработал сигнал оповещения о ракетной опасности.
Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил решение, как жителям России справиться с непрекращающимися атаками беспилотников. Для этого, по мнению депутата, необходимо взять Киев. Тогда беспредел с беспилотниками закончится.
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Губернатор обратился к людям с просьбой не приближаться к обломкам дронов и, в случает обнаружения, не трогать их. Подобное любопытство может стать предпосылкой для причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил решение, как жителям России справиться с непрекращающимися атаками беспилотников. Для этого, по мнению депутата, необходимо взять Киев. Тогда беспредел с беспилотниками закончится.
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Мария Федоровцева