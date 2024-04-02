Беспилотник атаковал Липецкую область

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В Становлянском районе Липецкой области средствами РЭБ удалось подавить беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
«БПЛА самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте приземления беспилотника работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также нет, отметил глава региона.
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