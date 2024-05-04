ВСУ выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку

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Украинские войска выпустили 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм по Горловке и Донецку, сообщило во «ВКонтакте» представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в 14:30 был обстрелян Дзержинск, в 17:35 тремя снарядами калибра 155 мм – Никитский район Горловки, в 20:40 Петровский район Донецка.
Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе. В результате обстрела хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайск оказались обесточены.
30 марта украинские войска шесть раз обстреляли Горловку с частотой 20 снарядов в час.
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Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе. В результате обстрела хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайск оказались обесточены.
30 марта украинские войска шесть раз обстреляли Горловку с частотой 20 снарядов в час.
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Александр Климов