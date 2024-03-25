ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

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Пресс-служба военно-воздушных сил США назвала безопасными и профессиональными действия экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы Российской Федерации двумя американскими самолётами B-1.
В тексте публикации указано, что оба бомбардировщика совершали действия в соответствии с международным правом. К двум B-1 приблизилось российское воздушное судно, однако взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным.
24 марта Минобороны РФ уведомило, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в небе над Баренцевым морем два американских бомбардировщика. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31. После приближения российского истребителя бомбардировщики США сменили курс полёта.
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24 марта Минобороны РФ уведомило, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в небе над Баренцевым морем два американских бомбардировщика. Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31. После приближения российского истребителя бомбардировщики США сменили курс полёта.
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Алина Юрчак