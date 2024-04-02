Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом

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Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трёх чиновников военно-гражданской администрации Запорожской области, предстанет перед судом. Преступник действовал по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).
В результате взрыва чиновники получили ранения различной степени тяжести. Им оказана своевременная медицинская помощь. Пособник СБУ задержан и заключён под стражу. В настоящее время он даёт показания следователям.
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Александр Бойцов