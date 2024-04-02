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Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом

02 апреля 2024, 10:46
Фото: istockphoto/Saharrr

Фото: istockphoto/Saharrr

Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трёх чиновников военно-гражданской администрации Запорожской области, предстанет перед судом. Преступник действовал по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили следователи, злоумышленнику за совершение теракта было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Пользуясь инструкциями кураторов, он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), передаёт «Рен ТВ». Мужчина установил бомбу под газовый баллон автомобиля, на котором передвигались сотрудники администрации, а затем дистанционно привёл её в действие.

В результате взрыва чиновники получили ранения различной степени тяжести. Им оказана своевременная медицинская помощь. Пособник СБУ задержан и заключён под стражу. В настоящее время он даёт показания следователям.

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В Электростали росгаврдейцы задержали по горячим следам похитителя ноутбука
02 апреля 2024, 11:37

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина техники, задержали в Электростали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.
«В ходе патрулирования улиц сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего по приметам на человека, на которого пришла ориентировка в связи с кражей ноутбука из магазина техники. Мужчину задержали и доставили в полицию», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что задержанный — 25-летний житель Ногинска. Он рассказал, что забрал ноутбук с витрины магазина, так как захотел сделать себе подарок на день рождения.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга обнаружили окровавленного мужчину в одних трусах, лежащего на льду. Врачи установили, что у него травмы грудной клетки и головы, а также сильное алкогольное опьянение.

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Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом
#электросталь
#кража
#росгвардия
#криминал
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Московская фирма, отстраивающая дома в Мариуполе, задолжала рабочим 3 млн рублей
02 апреля 2024, 11:09

Фото: iStock/ilkercelik

Столичная фирма, которая занималась строительством домов в Мариуполе, задолжала своим рабочим три миллиона рублей. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, в 2022 году подрядчику «Реставрация» дали отстроить несколько объектов на улице Цыбулько и проспекте Нахимова в Мариуполе. Компания в свою очередь привлекла к строительству московскую «Прогресс групп», которая также наняла бригаду, чтобы вовремя сдать новые дома. Рабочим обещали платить четыре тысячи рублей в день.

Первое время мужчинам платили частями, а потом прораб занял деньги у строителей и пропал, а объекты передали другим фирмам. Зарплату рабочим так и не выплатили. Они обращались в прокуратуру, однако никакого результата это не принесло. При этом московская фирма утверждает, что подрядчик не выдал бюджет на указанные объекты, хотя из документов фирмы «Реставрация» следует, что деньги были переведены.

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В Подмосковье задержали закладчика наркотиков с 3 кг мефедрона
02 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

34-летнего жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники полиции произвели задержание рядом с лесом у посёлка Дрожжино. В сумке у задержанного было обнаружено два полимерных пакета с синтетическим наркотиком — мефедроном. В квартире задержанного в посёлке Боброво следователи нашли ещё четыре свёртка и 30 зип-пакетов с наркотиками, а также электронные весы. Общая масса обнаруженных наркотиков составила три килограмма», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что работал «закладчиком»: раскладывал дозы наркотиков по тайникам, указанным его кураторами. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия суд оставил задержанного под стражей.

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Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом

Раненого, почти голого пожилого мужчину нашли на льдине в центре Петербурга

Беспилотник атаковал Липецкую область
#ленинский городской округ
#наркотики
#криминал
#полиция
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Раненого, почти голого пожилого мужчину нашли на льдине в центре Петербурга
02 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили на льду пьяного и почти голого пожилого мужчину. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, всё произошло 1 апреля возле дома № 2 по Петровскому проспекту в Петербурге. Прохожие увидели пожилого мужчину в крови, лежащего на льду в одних трусах. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Мужчину госпитализировали.

Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки. Также он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.

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Беспилотник атаковал Липецкую область
Артамонов: В Липецкой области подавили беспилотник
02 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Становлянском районе Липецкой области средствами РЭБ удалось подавить беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
«БПЛА самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте приземления беспилотника работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также нет, отметил глава региона.

Также сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.

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#бпла
#сотрудники
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#сво
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ГУР взяло на себя ответственность за атаку на предприятия в Татарстане
02 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/sommersby

Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к атаке дронов на предприятия в Татарстане. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинские спецслужбах.
«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха».

Напомним, сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он уточнил, что серьёзных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен. По словам Минниханова, пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Взрывчатка, перехваченная спецслужбами РФ в Псковской области, следовала в Москву
02 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/aerogondo

Груз взрывчатки в иконах, который удалось перехватить сотрудниками ФСБ в Псковской области, следовал в Москву, об этом сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Устройство содержало в себе гексоген, мощность которого в полтора раза больше мощности тратила. Спецслужбы выясняют круг лиц, причастных к отправке груза.

Также сообщается, что контрабандный груз, замаскированный в иконы и церковную утварь, преодолел пункты пропуска в шести странах ЕС.

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#москва
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БПЛА, атаковавшие предприятие в Татарстане, были оснащены оборудованием НАТО
02 апреля 2024, 09:07

Фото: iStock/sarawutk

Дроны, которые минувшим утром атаковали предприятия на территории Республики Татарстан, были оснащены оборудованием НАТО. Об этом сообщили в ОЭЗ «Алабуга».
По последним данным оперативных служб региона, число пострадавших выросло до шести. Ранее стало известно, что два подростка ранены в результате происшествия.

ВСУ нанесли удар по заводам в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс предприятий не нарушен.

В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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При атаке беспилотников на предприятие в Татарстане пострадали пять человек
02 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять человек пострадали в результате атаки на предприятия в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявил Минниханов.

Всего на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. Атака произошла в 5:45 утра. В здании местного общежития выбиты стекла и двери.

Напомним, сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он уточнил, что серьёзных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен. По словам Минниханова, пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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