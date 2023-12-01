Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек

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В Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб.
На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются подробности инцидента.
Прежде сообщалось о взрыве баллонов с химикатами в Санкт-Петербурге. Один человек госпитализирован в больницу с 50% ожогами тела. Причины взрыва выясняют специалисты.
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Анастасия Крестьянова