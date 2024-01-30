Взрыв прогремел рядом с ТЭЦ в московском районе Гольяново

Фото: iStock/dzika_mrowka
Громкий взрыв прогремел на территории ТЭЦ в столичном районе Гольяново, кадры происходящего публикует Telegram-канал SHOT.
П информации СМИ, громкий взрыв со вспышкой раздался вечером 30 января на территории теплоэлектроцентрали номер 23 в столичном районе Гольяново.
Сообщается, что на станции взорвался трансформатор.
Внешних признаков пожара не видно, однако, вокруг станции собрались несколько пожарных расчётов. Спасателей на территорию станции пока не пускают.
По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.
Ранее рядом с жилым домом в Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
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Сообщается, что на станции взорвался трансформатор.
По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.
Ранее рядом с жилым домом в Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
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Евгения Парфентьева