Взрыв прогремел в районе Перово в Москве – видео
В столичном районе Перово вспыхнул пожар на первых этажах гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что горит фасад здания отеля «Перово Плаза» на улице Плеханова. Огонь распространился до третьего этажа. Со слов очевидцев, пламя перекинулось на постройку от припаркованного рядом автомобиля, который, по предварительным данным, взорвался. Прохожие услышали два взрыва.
Причина возгорания машины уточняется.
При этом Telegram-канал SHOT утверждает, что причиной возгорания в здании стал взрыв дизельного котла отопления, который, предварительно, находился внутри расположенного рядом хостела. Оборудование могло использоваться для нагрева воды.
На место происшествия выехали бригады пожарных и спасателей.
Читайте также: