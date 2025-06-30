Подмосковные пожарные спасли котёнка из горящей квартиры
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Котёнка, оставшегося в охваченной огнём квартире в деревне Курово муниципального округа Истра, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре поступило от хозяйки жилья. К моменту прибытия пожарных люди из здания эвакуировались самостоятельно. Дом покинули 30 человек, в том числе 15 детей.
Подробности спасения котёнка рассказал начальник приехавшего на тушение дежурного караула Виталий Нечаев:
«Когда мы прибыли, огонь уже охватил квартиру на первом этаже. Мы вошли внутрь. Видимость — нулевая, едкий дым, бешеная температура. И тут — едва уловимое мяуканье. Мы пошли на звук. Котёнок забился в угол под столом и едва дышал. Мы аккуратно вынесли его на свежий воздух — обожжённого, надышавшегося угарным газом. Уверенности, что он выживет, не было Я начал оказывать малышу первую помощь, медленно стравливая воздух из аппарата ему в верхние дыхательные пути».Усилия пожарного помогли: котёнок пришёл в себя. Малыша забрала его хозяйка.
Пожар был оперативно потушен, огню не дали перекинуться на соседние квартиры. Пострадавших нет.