Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье

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Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал Freedom. Местные власти утверждают, что работают системы противовоздушной обороны.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 23.32 мск.
В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, которая вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Однако под контролем Киева остаётся бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, которая вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Однако под контролем Киева остаётся бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Артем Путинцев