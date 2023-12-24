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В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры

24 декабря 2023, 13:28
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Несколько инфраструктурных объектов разрушили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации, которая подчинена украинским властям, Юрий Малашко.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - сообщил он в Telegram-канале.

Точное число объектов и степень их разрушений не уточняются.

Накануне ночью воздушная тревога на части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, длилась чуть более 4 часов.

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#запорожская область
#всу
#украина
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Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ
24 декабря 2023, 13:48

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны (МО) РФ в воскресенье, 24 декабря.

В ведомстве сообщили о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов, а также авиационных боеприпасов. Операция проходила на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Также российским войскам удалось нанести удары по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.

Ранее сообщалось. что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

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#россия
#украина
#минобороны рф
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Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
24 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Peter Ekvall

Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение.
Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — заявил Рихо Террас.
Террас уверен, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. Он уверен, что в случае, если фронт развалится, а российские военные смогут забрать обратно что-то крупное, это будет «плохим сигналом всему миру».

По словам генерала, Европарламенту нужно сыграть роль в этой ситуации.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно. По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

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#эстония
#украина
#россия
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Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
24 декабря 2023, 11:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

Он добавил, что так как у украинских солдат имеются серьезные потери в бронетехнике, то они буквально вынуждены подвозить свои боеприпасы и на обычном транспорте, который не имеет спецзащиты.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР).

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#конфликт
#боеприпасы
#машины
#сво
#всу
#солдат
#рф
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Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение
24 декабря 2023, 09:34

Фото: istockphoto/alexytrener

В Киеве дали комментарий, касающийся отказа телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после завершения саммита Европейского союза (ЕС).
Ростислав Карандеев, который исполняет обязанности министра культуры Украины сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста не являются правомерными.

Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», —отметил Карандеев.
Также было опубликовано обращение журналиста. Он просил содействовать в пересечении границы, чтобы присутствовать на саммите ЕС 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.

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#украина
#журналист
#новости
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Депутат ЕП Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины Западом
24 декабря 2023, 09:01

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно.
По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

«Прошло почти 2 года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — считает Дейли.
По её мнению, сейчас, когда республика лишилась десятков тысяч человек на фронте, Киев вынуждают пойти мир на куда более плохих условиях, чем в апреле прошлого года, когда НАТО призывало не останавливать борьбу.

Ранее Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
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#украина
#сво
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Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
Песков: Путин готов к переговорам, если будут достигнуты цели СВО
24 декабря 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, позволяющим достичь целей СВО.
Об этом газете The New York Times сообщил пресс-секретарь прездента Дмитрий Песков.

Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
Цели СВО, по мнению российских властей, включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

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#украина
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Астафьев: В течение суток на Донецком направлении СВО сбили 10 БПЛА ВСУ
24 декабря 2023, 05:21

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Согласно статистике Минобороны России, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США. В российском военном ведомстве также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#бпла
#вооружённые силы рф
#сво
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Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
MWM: ВСУ расходуют снаряды гораздо быстрее, чем получают их от Запада
24 декабря 2023, 04:05

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы Украины (ВСУ) расходуют поставляемые им боеприпасы быстрее, чем этого ожидали страны Запада, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — говорится в материале.

Журнал указывает, что производственные возможности западных стран, которые оказывают военную помощь ВСУ, сталкиваются в настоящее время с серьезными проблемами.

При этом издание отмечает, что российские военные оснащены лучше, чем в начале спецоперации, поскольку Москва за последние пару лет существенно увеличила объемы производства вооружений за счет собственного оборонного сектора.

По мнению журналистов, пока остается неясным, будет ли утверждён новый пакет финансовой помощи Украине, однако даже в случае положительного решения этого вопроса сенатом США возможности использования финансирования для закупки боеприпасов останутся ограниченными из-за истощения запасов.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.

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#сша
#украина
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Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания
24 декабря 2023, 03:45

Фото: iStock/Iryna_Imago

Командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.

В итоге, заметил офицер, возбужденных уголовных дел по этому основанию много — некоторые тянутся ещё с 2022 года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.

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