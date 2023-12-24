В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры

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Несколько инфраструктурных объектов разрушили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации, которая подчинена украинским властям, Юрий Малашко.
Точное число объектов и степень их разрушений не уточняются.
Накануне ночью воздушная тревога на части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, длилась чуть более 4 часов.
Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
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«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - сообщил он в Telegram-канале.
Накануне ночью воздушная тревога на части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, длилась чуть более 4 часов.
Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
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Мария Фирсова