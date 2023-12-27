«Зеркало недели»: В Херсоне снова звучат взрывы

Фото: iStock/Ianm35
Серия взрывов произошла в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо других подробностей не приводится.
В настоящий момент в ряде регионов Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, продолжает действовать воздушная тревога.
До этого украинские издания «Страна» и «Думская» сообщили о взрывах в Одессе.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
«Страна» сообщила о взрывах в Одессе
«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области
В Харькове и Киеве слышны взрывы
До этого украинские издания «Страна» и «Думская» сообщили о взрывах в Одессе.
Читайте также:
«Страна» сообщила о взрывах в Одессе
«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области
В Харькове и Киеве слышны взрывы
Артем Путинцев