Взрывное устройство нашли под авто экс-военкома Чувашской Республики Холикова

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Неизвестный мужчина установил взрывное устройство под автомобиль бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиёра Холикова. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Холиков недавно сменил место жительства, так как опасался за свою жизнь. От подрыва в машине его уберегла умная камера, установленная в доме мужчины в Старых Урмарах. Устройство подало звуковой сигнал о том, что к машине кто-то приближался.
Полковник вызвал спецслужбы. Оказалось, что на дно автомобиля установили СВУ. Сапёры обезвредили его.
Следствие полагает, что в теракте замешаны сотрудники СБУ, которые смогли найти исполнителя в Чувашии.
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Полковник вызвал спецслужбы. Оказалось, что на дно автомобиля установили СВУ. Сапёры обезвредили его.
Следствие полагает, что в теракте замешаны сотрудники СБУ, которые смогли найти исполнителя в Чувашии.
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Элина Позднякова