ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро

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Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, готовившего взрывы в синагоге в Подмосковье и в столичном метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, россиянин был членом запрещенной в стране международной террористической организации (МТО).
Преступник успел провести разведку и приобрести составляющие для изготовления взрывного устройства. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие, а также химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.
После совершения серии терактов мужчина планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.
При задержании преступник начал стрелять и был нейтрализован ответным огнем. По факту подготовки к совершению теракта возбуждено уголовное дело.
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«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — говорится в сообщении.
Преступник успел провести разведку и приобрести составляющие для изготовления взрывного устройства. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие, а также химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.
После совершения серии терактов мужчина планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.
При задержании преступник начал стрелять и был нейтрализован ответным огнем. По факту подготовки к совершению теракта возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова