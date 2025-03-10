Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин

Виталий Бородин (Фото: Телеграм @vnborodinpolitik)
Алла Пугачёва планировала убить главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. По крайней мере, в недобрых намерениях бывшей Примадонны в его отношении уверен сам общественник, который сегодня написал на неё заявление в Следственный комитет РФ.
Соответствующий документ Бородин передал генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, сообщает телеграм-канал SHOT. В заявлении он написал, что в серьёз опасается за свою жизнь. По словам главы ФПБК, он узнал, что на него готовилось покушение, заказчицей которого могла быть Алла Пугачёва. Причина — деятельность возглавляемой им организации. Бородин призывал лишить певицу званий, государственных наград, признать иноагентом и привлечь к ответственности за её антироссийские высказывания. Вот артистка и решила ему отомстить самым радикальным способом — убить.
Виталию Бородину уже поступали в прошлом году сообщения с угрозами в адрес его самого и его близких, он уже писал на эту тему заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможной угрозы со стороны Пугачёвой. Он требует привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Покушение на убийство».
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Виталию Бородину уже поступали в прошлом году сообщения с угрозами в адрес его самого и его близких, он уже писал на эту тему заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможной угрозы со стороны Пугачёвой. Он требует привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Покушение на убийство».
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Александр Бойцов