Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин

14 марта состоится Лунное затмение. Луна расположится в Деве в напряжённых аспектах к Сатурну, Юпитеру и Нептуну. Более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение недели не следует придерживаться крайностей в питании: не переедать и не голодать.