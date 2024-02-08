Wildberries проведёт расследование после драки сотрудников в Электростали

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Wildberries проведёт расследование после массовой драки, которую устроили на складе в Электростали, об этом сообщил представитель компании в комментарии для «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что словесная перепалка началась между сотрудником склада и охранником из группы быстрого реагирования (ГБР). Спор перерос в драку. Разнимать конфликтующих кинулись другие мужчины, однако, они тоже оказались втянуты в драку, которая переросла в массовое побоище.
К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. 10 самых активных участников конфликта были доставлены в отделение полиции.
Отмечается, что сейчас склад, на котором произошёл конфликт, работает в штатном режиме.
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К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. 10 самых активных участников конфликта были доставлены в отделение полиции.
«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. В компании будет проведено внутреннее расследование», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что сейчас склад, на котором произошёл конфликт, работает в штатном режиме.
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Евгения Парфентьева