WMC: Учительницу из США обвинили в растлении 12-летнего ученика

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Бывшую школьную учительницу из Соединённых Штатов обвинили в 23 преступления, об этом сообщает WMC.
По информации издания, 38-летняя Алисса Маккоммон занималась сексом со своим 12-летним учеником, позже заявив ему, что она беременна. В сентябре 2023 года она звонила пострадавшему мальчику с неизвестного номера, угрожала ему и говорила, что намерена воспитывать их совместного ребёнка одна.
Пару дней спустя Маккоммон задержали. Выяснилось, что педагог может быть виновна в 23 преступлениях, среди которых: изнасилование, пять случаев растления несовершеннолетних, давлении на свидетелей и других.
В настоящий момент подозреваемая находится под стражей.
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Пару дней спустя Маккоммон задержали. Выяснилось, что педагог может быть виновна в 23 преступлениях, среди которых: изнасилование, пять случаев растления несовершеннолетних, давлении на свидетелей и других.
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Евгения Парфентьева