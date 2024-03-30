«Я террорист»: в МФЦ в посёлке Внуково началась эвакуация после обнаруженной записки

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Сотрудников и посетителей МФЦ в поселке Внуково эвакуируют из-за обнаруженной записки Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Из центра эвакуировали 86 человек. Также сотрудники экстренных служб выводят людей из близлежащих зданий. В настоящее время на место инцидента прибыли правоохранители. Обследуется территория и здание.
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Анастасия Хохлова