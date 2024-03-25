Эвакуация в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы в торговом центре сработала эвакуация. Об этом сообщила очевидец телеграм-каналу «Осторожно, Москва».
Торговый центр «Мозаика» расположен на Кожуховской улице. По словам очевидца, она занималась в спортивном клубе DDX, в какой-то момент к ней подошел тренер и предупредил об эвакуации. Через две минуты зазвучала сирена и всех посетителей начали выводить из здания.
Причины эвакуации пока неизвестны. Подробная информация уточняется. На месте происшествия работают кинологи.
Напомним, что из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют 700 человек из больницы, в которой находятся пострадавшие в теракте в «Крокусе». Эвакуация проходит в поликлинике на Нижней Первомайской улице, всех просят покинуть здание. Причиной эвакуации стало сообщение от неизвестного об угрозе взрыва на электронную почту поликлиники. На месте инцидента работают экстренные службы.
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Причины эвакуации пока неизвестны. Подробная информация уточняется. На месте происшествия работают кинологи.
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Дана Игумнова