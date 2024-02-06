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Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе, проводится эвакуация жильцов

Развожаев: Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе
06 февраля 2024, 10:04
Фото: Telegram-канал М. Развожаева

Фото: Telegram-канал М. Развожаева

В Севастополе в одной из квартир жилого дома взорвался газ, в результате чего произошло обрушение части перекрытий между нижними этажами, проводится эвакуация жильцов верхних этажей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. В квартире никого не было. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика»)», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. С верхних этажей здания эвакуировали восемь человек, в том числе три ребенка. По предварительным данным, площадь разрушения составила порядка 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты работают над отключением пострадавшего дома от электричества, газа, водоснабжения и отопления.

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#чп
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#дома
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Алексея Арестовича* заочно арестовали на два месяца
06 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/Yingko

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича заочно арестовали на два месяца, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Алексей Арестовича* Его заочно арестовали на два месяца.

«Суд избрал меру пресечения в видел заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», — уточняется в сообщении суда.

Напомним, Арестовича* обвиняют за публичные призыв к терроризму, а также дискредитация ВС РФ.

Ранее Министерство внутренних дел объявило Арестовича* в международный розыск.

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*Внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#москва
#розыск
#террористы
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В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы
06 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сочи в пекарне супермаркета прогремел мощный взрыв, три человека госпитализированы с ожогами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, взрыв произошёл в пекарне супермаркета «Магнит» на улице Тимирязева. Предварительно, из-за несоблюдения правил безопасности там взорвался газ.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, с места происшествия их госпитализировали в больницу с серьёзными ожогами — 3, 4 и 5 степени.

На месте взрыва свою работу продолжают экстренные службы.

Не менее мощный взрыв прогремел 2 февраля на газозаправочной станции в африканской Кении. В результате взрывали погибли два человека, ещё 165 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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#взрыв
#газ
#сочи
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Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск
06 февраля 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск писателя Бориса Акунина, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля суд в столице избрал меру пресечения Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунина). Он будет арестован на два месяца (с момента задержания на территории России). Акунина* обвиняют по уголовным статьям о призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма а также о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Басманный суд Москвы объявил писателя Акунина* в международный розыск.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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В небе над Москвой зафиксированы три незарегистрированных БПЛА
06 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/valio84sl

В Москве и Московской области за сутки зафиксированы три беспилотника, совершающие полёты без требуемых поданных планов. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что информация доведена согласно схемы оповещения.

В Москве и Московской области действует разрешительный порядок использования воздушного пространства БПЛА. Для полётов владельцу беспилотника необходимо получить разрешение в установленном законом порядке.

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#мо
#беспилотник
#бпла
#информация
#рф
#москва
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В квартире жителя Жуковского нашли пистолеты, ружья и патроны
06 февраля 2024, 09:14

Фото: Фотобанк МО

Нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире по улице Баженова оперативники изъяли пистолеты, револьверы и пистолеты-пулемёты всего семь предметов, а также пять гладкоствольных ружей, одно из которых – со следами переделки, банки с порохом и 280 патронов разного калибра», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#происшествие
#полиция
#оружие
#криминал
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Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту
«Россия»: самолет выкатился за пределы ВПП в Саранске из-за заснеженной полосы
06 февраля 2024, 07:40

Фото: iStock/Diy1

В Саранске самолет Superjet авиакомпании «Россия» с фигуристами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб, предварительно, из-за ее плохого состояния. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», —рассказали в авиакомпании.

Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту было 93 человека: шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Никто не пострадал. Пассажиров высадили с помощью штатного трапа. Аэропорт Саранска был временно закрыт на прилет и вылет самолетов.

По факту инцидента в аэропорту Саранска, где вечером в понедельник 5 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолёт из Москвы, начата проверка со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры.

По информации Telegram-канала Mash, самолёт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями. В авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, заявили, что причиной произошедшего стало несоответствие фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленным параметрам.

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#аэропорт
#самолет
#россия
#проверка
#судно
#авиакомпании
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СК начал следственную проверку по факту инцидента в аэропорту Саранска
06 февраля 2024, 05:27

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По факту инцидента в аэропорту Саранска, где вечером в понедельник 5 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолёт из Москвы, начата проверка со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно, что в Саранске временно закрыли аэропорт Superjet 100 авиакомпании «Россия» на прием и вылет воздушных судов из-за выкатки самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было, однако известно, что на борту лайнера находились фигуристы, а также известный тренер Татьяна Тарасова.

По информации Telegram-канала Mash, самолёт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями. В авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, заявили, что причиной произошедшего стало несоответствие фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленным параметрам.

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#следственный комитет
#генпрокуратура
#ск рф
#проверка
#аэропорт
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Associated Press: В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС
06 февраля 2024, 04:38

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Рио-де-Жанейро объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки лихорадки денге, соответствующий декрет подписал мэр второго по численности бразильского города Эдуарду Паэс. Об этом пишет американское агентство Associated Press.
С начала 2024 года муниципалитет Рио зарегистрировал более 10 000 случаев заболевания денге. Город принял множество специальных мер для сдерживания распространения болезни — в частности, мэрия открыла 10 центров медицинской помощи и создала центр неотложной помощи.

Военно-воздушные силы Бразилии развернули в городе полевой госпиталь для лечения пациентов. В районах с серьезной эпидемиологической ситуацией начинается обработка против комаров Aedes Aegypti.

Благодаря всему этому вспышка лихорадки денге не должна сорвать традиционный карнавал — главное ежегодное событие в жизни Рио-де-Жанейро, который начнётся в пятницу вечером и продлится до февраля.

Вспышка денге по всей Бразилии привела к объявлению чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения в четырех штатах. Власти будут использовать «дымовые машины» в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. В департаменте по контролю за заболеваниями минздрава Таиланда проинформировали, что рост заболеваемости лихорадкой зафиксирован в восемнадцати провинциях. В их чисто попали популярные среди туристов Бангкок, Пхукет и Краби.

Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» передается людям от комаров и характеризуется интоксикацией, сыпью и высокой температурой. Больше всего она распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.

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#болезнь
#чс
#бразилия
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области
«Зеркало недели»: В Харькове прогремело несколько взрывов
06 февраля 2024, 03:56

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В Харькове и Харьковской области прогремели ряд взрывов, сообщают украинские издания «Зеркало недели» и «Харьков Life». Глава харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
При этом, как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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