Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе, проводится эвакуация жильцов

Фото: Telegram-канал М. Развожаева
В Севастополе в одной из квартир жилого дома взорвался газ, в результате чего произошло обрушение части перекрытий между нижними этажами, проводится эвакуация жильцов верхних этажей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. В квартире никого не было. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика»)», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. С верхних этажей здания эвакуировали восемь человек, в том числе три ребенка. По предварительным данным, площадь разрушения составила порядка 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты работают над отключением пострадавшего дома от электричества, газа, водоснабжения и отопления.
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Элина Позднякова