В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев

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В Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.
30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.
За рулем ВАЗ был Евгений Бушмелев. Вместе с семьей он ехал в поселок Гари, чтобы встретить Новый год.
У Евгения Бушмелева остались пять дочерей. Он жил в Екатеринбурге, а в Гарях навещал маму, пишет портал E1.ru.
Евгений Бушмелев родился в 1979 году. Служил в составе 21-й отдельной бригады оперназначения. С 1999 года участвовал во второй чеченкой войне. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.
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30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.
У Евгения Бушмелева остались пять дочерей. Он жил в Екатеринбурге, а в Гарях навещал маму, пишет портал E1.ru.
Евгений Бушмелев родился в 1979 году. Служил в составе 21-й отдельной бригады оперназначения. С 1999 года участвовал во второй чеченкой войне. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.
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Мария Фирсова