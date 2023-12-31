В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.К настоящему времени после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.