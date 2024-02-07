Японский чиновник предположил: застрявшие во льдах косатки смогли выбраться

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ВНИРО
Скорее всего, стая косаток, попавшая в природную ловушку около острова Хоккайдо, смогла благополучно выбраться из ледового плена. Такое предположение высказал муниципальный чиновник из города Раусу.
Чиновник рассказал, что сотрудники береговой охраны внимательно осмотрели место, где ранее обнаружили пленённых косаток, но увидели только дрейфующий лёд, в котором стало намного больше зазоров и трещин. Предполагается, что киты смогли выбраться на открытую воду. Представитель городских властей не исключил, что стая может попасть в новую ледовую ловушку, но с облегчением констатировал, что это произойдёт уже не в их районе.
Читайте также:
Более 500 морских животных погибло в музее-аквариуме в Севастополе из-за шторма
Посольство РФ в Японии предложило решение спасения косаток из льда
Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой
Александр Бойцов