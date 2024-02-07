Японский чиновник предположил: застрявшие во льдах косатки смогли выбраться

Во вторник, 6 февраля, во время выполнения рейса Норильск-Москва самолётом ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на высоте около трёх тысяч метров в районе аэродрома Жуковский было замечено дельтовидное крыло, предположительно — дельтаплан. Об этом сообщили в экстренных службах.