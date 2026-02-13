Пьяный европеец угнал машину и попытался проникнуть в Россию
В Финляндии задержали шведа, угнавшего авто и пытавшегося уехать в РФ
Гражданин Швеции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль у курьера в Финляндии и попытался доехать на нём до России. Как сообщает телерадиокомпания Yle, инцидент произошёл на временно закрытом пограничном пункте «Салла».
9 февраля мужчина прибыл на КПП на угнанной машине, перелез через закрытые ворота, после чего его задержал пограничный патруль.
«Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию», — уточняется в материале.Автомобиль швед похитил за день до попытки пересечь границу. В салоне находилась банковская карта, которой обвиняемый несколько раз расплатился на автозаправочных станциях. Пограничная служба предъявила задержанному обвинения в нарушении госграницы, управлении транспортным средством в нетрезвом виде, угоне и мелком мошенничестве с использованием чужой банковской карты.
Ранее в Москве лихач протаранил 14 машин на Дмитровском шоссе.