Пьяный европеец угнал машину и попытался проникнуть в Россию

В Финляндии задержали шведа, угнавшего авто и пытавшегося уехать в РФ
Гражданин Швеции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль у курьера в Финляндии и попытался доехать на нём до России. Как сообщает телерадиокомпания Yle, инцидент произошёл на временно закрытом пограничном пункте «Салла».



9 февраля мужчина прибыл на КПП на угнанной машине, перелез через закрытые ворота, после чего его задержал пограничный патруль.

«Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию», — уточняется в материале.
Автомобиль швед похитил за день до попытки пересечь границу. В салоне находилась банковская карта, которой обвиняемый несколько раз расплатился на автозаправочных станциях. Пограничная служба предъявила задержанному обвинения в нарушении госграницы, управлении транспортным средством в нетрезвом виде, угоне и мелком мошенничестве с использованием чужой банковской карты.

Ольга Щелокова

