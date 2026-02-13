Пьяный европеец угнал машину и попытался проникнуть в Россию

13 февраля 2026, 08:14

В Финляндии задержали шведа, угнавшего авто и пытавшегося уехать в РФ

Фото: Istock/Olga Yastremska

Гражданин Швеции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль у курьера в Финляндии и попытался доехать на нём до России. Как сообщает телерадиокомпания Yle, инцидент произошёл на временно закрытом пограничном пункте «Салла».





9 февраля мужчина прибыл на КПП на угнанной машине, перелез через закрытые ворота, после чего его задержал пограничный патруль.

«Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию», — уточняется в материале.