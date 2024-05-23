Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине

Фото: сайт Минобороны России
23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
О том, за что его могут посадить, кто был арестован по этому делу раньше Шамарина и что известно об имуществе генерала, расскажет редакция «Радио 1».
Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.
С 1992 года Шамарин проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи. С 2021 года Шамарин занимал пост начальника Главного управления связи ВС России – заместителя главы Генштаба.
Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В правоохранительных органах подтвердили, что по уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.
На задержанного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.
В 2020 году по этому же делу был арестован предыдущий заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества, общий размер равен 6,7 миллиарда рублей.
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Биография
Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.
Карьера Шамарина
С 1992 года Шамарин проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи. С 2021 года Шамарин занимал пост начальника Главного управления связи ВС России – заместителя главы Генштаба.
За что задержали Шамарина
Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В правоохранительных органах подтвердили, что по уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.
Что известно об имуществе Шамарина
На задержанного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.
Кого арестовали раньше Шамарина
В 2020 году по этому же делу был арестован предыдущий заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества, общий размер равен 6,7 миллиарда рублей.
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Екатерина Коршунова